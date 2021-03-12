В Кремле объяснили, почему Путин не вакцинируется от COVID

В Кремле объяснили, почему Путин не вакцинируется от COVID
Президент Владимир Путин. Фото: скриншот трансляции телеканала "России 24"

Российский лидер Владимир Путин сам сообщит о том, что сделал прививку от коронавируса. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, подтвердить факт того, что глава РФ прошел вакцинацию, в Кремле пока не могут. Песков добавил, что это обязательно произойдет, когда прививку порекомендуют врачи.

Как сообщили «РИА Новости», предполагается, что, возможно, президент уже сделал вакцинацию или в ближайшее время сделает, так как готовящийся сценарий его послания предполагает выступление в очном формате.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин планирует лично выступить с посланием перед членами Федерального собрания.

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