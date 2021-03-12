Песков не смог назвать дату послания Путина Федеральному собранию

Дмитрий Песков напомнил, что «никаких дат пока не определено». Фото: сайт Президента России

Дмитрий Песков напомнил, что «никаких дат пока не определено». Фото: сайт Президента России

Президент России Владимир Путин планирует лично выступить с посланием перед членами Федерального собрания, однако дата мероприятия пока не назначена. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что пока не может конкретизировать, «как этот механизм будет выглядеть и к чему готовиться».

Как сообщили «РИА Новости», Песков отметил, что выступление не обязательно пройдет в Георгиевском зале Кремля, как это происходит обычно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплаты на детей от 3 до 7 лет.