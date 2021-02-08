Путин заявил о лидерстве России в создании вакцин от коронавируса

Россия остается единственной страной, в которой разработали сразу три препарата.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия является лидером в создании вакцин от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости. Глава государства отметил, что это – крупный научные успех.

Путин добавил, что Россия до сих пор единственная страна, в которой есть три собственные вакцины. Напоминаем, что наше государство стало первым, которое зарегистрировало вакцину от коронавируса. Речь идет о «Спутник V», который в ходе третьей фазы испытаний в очередной раз доказал свою безопасность и эффективность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Зеленский объяснил, почему Украина отказывается от использования вакцины «Спутник V». Президент страны заявил, что эффективность препарат пока что официально не доказана.