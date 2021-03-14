Под Приладожским произошло серьезное ДТП

Под Приладожским произошло серьезное ДТП
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 14 марта, недалеко от поселка Приладожский в Ленинградской области произошло серьезное ДТП.

По словам очевидцев, столкнулись как минимум три автомобиля. Одна машина искорежена полностью.

«Страшно смотреть, сейчас мимо ехали», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На место происшествия прибыла скорая и сотрудники ГИБДД. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на 2-м Муринском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием «перевертыша». Дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и машина службы такси.

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