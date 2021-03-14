Стало известно, где чаще всего знакомятся россияне

Женщины чаще знакомятся в интернете, чем мужчины. Фото: pixabay

Женщины чаще знакомятся в интернете, чем мужчины. Фото: pixabay

Многие предпочитают общаться в интернете или на работе.

Эксперты рассказали, где чаще всего знакомятся россияне. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование портала Superjob.

Треть граждан признались, что знакомятся в интернете, еще треть опрошенных находят новых друзей или партнеров на работе. Известно, что женщины чаще, чем мужчины, знакомятся в социальных сетях, а вот мужчины предпочитают реальные встречи.

Есть и те, кто знакомятся на улице – таковых оказалось 11%. 7% россиян встречают кого-то в компании друзей, еще 4% — в кафе или ресторане. Совсем маленький процент опрошенных знакомятся в гостях, в магазине, на даче или на вечеринке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиян предупредили о росте активности фальшивомонетчиков в интернете.