Шутки, «твиты» и видео: как соцсети лишают работы петербургских учителей

В Петербурге широко обсуждают увольнение учительницы русского языка и литературы, которая активно вела аккаунт в TikTok. Социальные сети уже не в первый раз становятся причиной для скандалов с участием педагогов. Одни сами публикуют посты на страницах и вызывают недовольства родителей, другие становятся героями социальных сетей, того не желая.

Как стало известно ранее, одну из петербургских школ покинула Дарина Сергеева, которая проработала два года. По данным СМИ, в начале года она стала выкладывать в TikTok шуточные ролики о своей работе. Утверждается, что руководство школы увидело в них нарушение морального кодекса, особое внимание администрация уделила видео, на котором педагог стоит со своим мужем в банных халатах.

На одном из последних роликов девушка сообщает, что больше не работает в школе. При этом, комментируя ситуацию, она заявила, что ее «не уволили», но подробности рассказывать не стала.

Микроблог в Twitter стал причиной, по которой другую петербургскую учительницу уволили из двух школ. Она публиковала посты под ником «Владычица пивная». В своем блоге педагог, не стесняясь, писала о выпивке и интимной жизни. Сначала ее уволили из 579-й школы в 2019-м году. Позже учительница публиковала сообщения от школьников, которые называли ее «лучшим учителем». Во второй раз работы она лишилась в школе №559 из-за «очень некрасивого цифрового следа», который за ней тянулся.

Иногда петербургские учителя становятся героями социальных сетей не по своей воле.

В 2016-м году работы лишилась преподаватель гимназии Фрунзенского района. В какой-то момент ее родные, друзья и знакомые получили рассылку в социальных сетях. Внутри оказались ссылки на фильмы для взрослых с ее участием.

Один из последних скандалов из-за ролика в социальных сетях разгорелся в ноябре прошлого года. Был запечатлен диалог учителя с одним из учеников. Из разговора становится ясно, что педагог не пускает в туалет школьника, у которого, по всей видимости произошел конфликт с младшеклассником.