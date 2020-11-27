Создана комиссия: история с учительницей, не пускавшей ученика в туалет, может не закончиться выговором

В Петербурге конфликт учителя купчинской школы с учеником, которого не пускали в туалет, предстоит разобрать специальной комиссии.

Резонанс вызвало видео, которые было опубликовано в социальных сетях в среду, 25 ноября. На кадрах запечатлен диалог учителя с одним из учеников. Становится ясно, что педагог не пускает школьника в туалет, по всей видимости, у ученика был конфликт с кем-то из младшеклассников. По предварительным данным, учитель использует нецензурную лексику.

Уже известно, что педагог получила выговор. Учителю также указали на «необходимость неукоснительного соблюдения кодекса этики педагогических работников». Не исключено, что только выговором конфликт исчерпан не будет – руководство школы только устанавливает обстоятельства инцидента, а в отделе образования администрации Фрунзенского района в связи с инцидентом создали специальную комиссию, передает ТАСС.

При этом в комитете по образованию указали на то, что ученик, ставший вторым героем видео, состоит на внутришкольном контроле из-за неуспеваемости и систематического отсутствия на занятиях. С мальчиком уже проводили индивидуальные беседы социальный педагог и педагог-психолог.

Об инциденте также сообщили инспектору по делам несовершеннолетних для профилактической беседы с подростком.

Как писала gazeta.spb.ru, видео привело к бурному обсуждению в социальных сетях. Одни пользователи заступились за педагога, другие – за подростка.

Между тем, как пишет издание «360», в родительском комитете школы знают о давнем конфликте между учеником и педагогом, а также выразили поддержку преподавателю.

О других громких скандалах с участием учителей в Петербурге – читайте в материале Gazeta.SPb.