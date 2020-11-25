Заклеенный рот, порезанная кофта и удары по голове: как петербургские учителя оказывались в центре громких скандалов

В Петербурге разгорается новый скандал с участием учителя. Прокуратура уже начала проверку из-за видео, на котором запечатлен конфликт преподавателя и ученика. По традиции, петербуржцы разделились на два лагеря: одни защищают педагога, другие – требуют увольнения. В Северной столице, между тем, за последние два года произошло больше десяти скандалов с участием учителей, которые дошли до социальных сетей и СМИ.

Видеозапись, автором, которой, судя по всему, был ученик, была опубликована в группе «Купчино — Фрунзенский район | Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». По нему можно понять, что школьник пытался зайти в туалет, который находится на этаже для учеников начальной школы. Его не пропустила учительница. По их диалогу становится ясно, что у ученика, по всей видимости, был конфликт с кем-то из младшеклассников.

Кадры, как и следовало ожидать, привели к бурному обсуждению в социальных сетях. Одни заступились за педагога, другие – за подростка.

«Только что увидел…Стыдно! Стыдно за поступок сына! Педагога вывел! И не в первый раз. Провоцирует регулярно и изощренно. А теперь этот поступок… простите! Простите, что не воспитал в сыне уважения, уважения к учителям. Педагогам низкий поклон за ваш труд и ваше терпение! Простите!», — написал при этом в комментариях к видео пользователь Павел.

Прокуратура уже начала проверку. Правоохранители намерены дать оценку действиям педагога.

Этот конфликт с участием педагога далеко не первый для Петербурга. Только за последние два года Gazeta.SPb насчитала больше десяти скандалов, многие из них заканчиваются увольнением учителей.

Так, в октябре этого года в Петербурге второй раз уводили учительницу, которая ведет в Twitter блог под названием «Владычица пивная». В микроблоге она сама рассказала, что причиной ее увольнения назвали «очень некрасивый цифровой след». Около года назад ее уже увольняли по тем же причинам. Учителя посчитали недопустимым то, что в своем блоге преподаватель рассказывает об алкоголе и использует нецензурную лексику.

В ноябре прошлого года в СМИ попали сообщения о том, что преподаватель школы в Приморском районе порезала ножницами кофту ученика якобы за то, что тот сидел на уроках в наушниках. Тогда диалог учителя и учителя появился в соцсетях в формате аудиозаписи.

В Адмиралтейском районе в прошлом году конфликт развернулся после того, как мать четвероклассника заявила, что преподавательница попыталась приложить мальчика головой о доску. Педагог указывала на то, что ее оклеветали и даже написала ответное заявление в полицию на мать ученика.

В прошлом феврале в СМИ появились новости о том, что в петербургском лицее мальчика на семь уроков заперли в учительской из-за «неподобающего» цвета волос. Утверждалось, что такое наказание ему якобы назначил директор после того, как тот окрасил волосы в светлый цвет. Семья обратилась в полицию и прокуратуру.

В декабре 2018-го года из школы Калининского района уволилась учительница, назвавшая учеников «гопниками». Заявление она написала по собственному желанию. Школа в тот раз начала свою проверку, а учитель была временно отстранена от работы.

Громким скандалом 2018-го года также стал другой конфликт с участием учительницы из Калининского района. Тогда СМИ утверждали, что она ударила книгой ученика по голове. Оказалось, что это произошло случайно, а у школы и родителей не было к ней претензий. Сама педагог на фоне конфликта попала в больницу.

Героем видео в том же году стала учительница Пушкинского района. На нем она называет учеников «убогими» и «тупыми». Прокуратура в результате пришла к выводу о том, что такие выражения нарушили права учеников.

Нарушение прокуратура признала и во время проверки конфликта в школе Выборгского района. Правоохранители установили, что в феврале 2018-го года учительница младших классов во время урока заклеила рты двух учеников скотчем.

В канун Нового года в 2018-м году разгорелся еще один скандал. В прокуратуре заявили, что педагог одной из школ Кронштадта выставила 10-летнего ребенка из автобуса, который вместе с одноклассниками должен был поехать в Ледовый дворец. Сообщалось, что ребенок плохо себя вел. При этом было установлено, что родителям ребенка педагог не сообщила о том, что ученик остался на улице. По итогам проверки учителя привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора.