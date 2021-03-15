Спрос на путеводители по Петербургу «взлетел» почти на 160%

Спрос на путеводители по Петербургу «взлетел» почти на 160%
Туризм. Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге

В начале года (январь-февраль) резко подскочил спрос на путеводители по Петербургу. По данным онлайн-ритейлера Wildberries, продажи путеводителей по северной столице «взлетели» (в годовом измерении) сразу на 158%.

На первом месте топ-10 популярных гидов — книга «Петербург: пешком по городу», затем следуют «Путешествие по Золотому кольцу России», на третьем и четвертом местах путеводители «Стамбул: Путеводитель с картой » и «Прогулки по Турции», пятую строчку заняла «Карелия. Кижи, Валаам, Соловки».

При этом Wildberries отмечает оптимизм россиян: несмотря на закрытые границы, люди по-прежнему заказывают путеводители по Великобритании, США и Мадейре.

Wildberries путеводитель путешествие туризм


 

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Спрос на путеводители по Петербургу «взлетел» почти на 160%