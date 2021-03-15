Прорубленные двери первого этажа дома Бенуа: право жильцов или недосмотр КГИОП?

Петербуржцы утверждают, что собственники Дома Бенуа на Каменноостровском проспекте незаконно прорубают двери прямо в свои квартиры. В дверные проемы они якобы превращают оконные.

Жалобу Gazeta.SPb заметила в Telegram-канале «Отпетые коммунальщики». Ее автор задал вопрос, почему никто не жалуется на ТСЖ дома Бенуа, где «собственники понаделали из своих окон на первых этажах входы в квартиры». Утверждалось также, что к незаконным дверям установили лестницы с ажурными решетками и перилами.

Наш фотокорреспондент отправился на место. И двери, и лестницы с и не очень ажурными решетками он нашел. На каком основании в доме прорубили дверные проемы, пока неясно.

Управляющий ТСЖ «Дом Бенуа» Василий Лелюлин по телефону сообщил Gazeta.SPb, что ни о чем подобном он не знает, а жалобы от жильцов не поступали.

Соответствующий запрос мы направили в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), где на нее обещали отреагировать.

Напомним, что ведомство возглавляет Сергей Макаров. Контролирует работу комитета вице-губернатор Николай Линченко.

Отметим, что объект был признан объектом культурного наследия. В документах он фигурирует как «Дом, где в 1926-1934 гг. в квартире 20 жил секретарь Ленинградского губкома ВКП(б) Киров С.М.».

Среди петербуржцев здание также известно как «Дом трех Бенуа». Дело в том, что он был построен в 1911-1914-х годах по проекту Леонтия, Юлия и Альберта Бенуа. С 1956-го года в доме работает музей С.М. Кирова.

На портале «Наш Санкт-Петербург» с 2017-го года можно найти десятки жалоб петербуржцев по содержанию этого дома. Среди них – жалобы на самовольное размещение кондиционеров, обустройство вентиляции, декоративных решеток, роллет и камер видеонаблюдения. За последние годы горожане также отмечали неудовлетворительное состояние фасадов и придомовой территории.

Отметим, что в прошлом году история с прорубленной дверью в доме-объекте культурного наследия на набережной Фонтанки дошла до Следственного комитета. По статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия памятников истории и культуры» тогда возбудили уголовное дело.

В прошлом году КГИОП также выявил проведение самовольных работ в особняке Котлова у «Площади Мужества». Оказалось, что собственник обустроил в здании дополнительный дверной проем и балкон.