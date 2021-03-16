Как связь со школьницами доводит жителей Петербурга и Ленобласти до уголовных дел

Весеннее обострение. В Петербурге и Ленинградской области возбудили сразу несколько уголовных дел о связи с несовершеннолетними школьницами. Девочек соблазняли парни «немного за 20». В одной истории, правда, фигурирует мужчина постарше.

После связи со школьницей в Кировском районе Петербурга задержали 22-летнего петербуржца. Как стало известно Gazeta.SPb, пару «сдала» директор одного из центров содействия семейному воспитанию. Именно ее 15-летняя воспитанница оказалась под действием чар молодого человека. Встречалась пара, по всей видимости, дома у парня. Рядом с его домом его и задержали правоохранители.

Утверждается, что в связь с несовершеннолетней он вступал по обоюдному согласию. Это от уголовного дела молодого человека не спасло – статья 134 УК. РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).

Другой инцидент произошел в соседнем, Красносельском районе. Местная жительница выяснила, что 21-летний молодой человек вступал в половую связь с ее дочкой, семиклассницей. Уголовное дело в отношении него возбудили по той же статье. Во время расследования выяснилось, что он был у юной петербурженки не единственным. К ней приходил еще один молодой человек, которого также удалось задержать. У обоих Ромео – уголовное прошлое, а один из них, как оказалось, и ранее вступал в связь с несовершеннолетней.

Внимание полиции также привлекли две истории из Ленинградской области. Так, из-за порыва страсти, который произошел еще летом, задержали 20-летнего жителя Ивановской области. В связь с 14-летней школьницей он вступил прямо на пляже Невы в Новосаратовке.

Задержан был и 33-летний мужчина. С заявлением в полицию обратилась преподавательница одной из местных школ. Она сообщила, что он соблазнил ее 15-летнюю дочь. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как оказалось, в 2011-м году его отправляли в колонию-поселение за нарушение ПДД.