Бывший вице-губернатор Петербурга Кичеджи рассказал, почему продает свой журнал «Интересант»

Бывший вице-губернатор Петербурга и ректор академии имени Штиглица Василий Кичеджи объяснил причины продажи петербургского интернет-журнала «Интересант», об этом рассказал он рассказал АБН.

Кичеджи поделился, что «Интересант» больше не является профильным активом для него.

Его новый проект в сфере туризма отнимает много времени, поэтому на «Интересант» не хватает интеллектуальных сил.

Другой причиной является потеря сил рынка средств массовой информации. Кичеджи отмечает, что способности журналистов стали слабее, а их зарплаты ниже.

Здесь же Кичеджи говорит об ужесточении закона о СМИ и в связи с этим необходимости нанимать целую команду юристов, на которых у бывшего вице-губернатора Петербурга средств нет.

Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что в Петербурге снова изменили сферы деятельности вице-губернаторов.