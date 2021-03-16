Стас Барецкий сам исполнит главную роль в «Брате-3»

Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий заявил, что переосмыслил свой фильм «Брат-3» и решил сам исполнить главную роль. Экс-участник группы «Ленинград» отметил: ему есть, что рассказать, и он не стесняется.

Новостями Стас Барецкий поделился с Gazeta.SPb по дороге на первый кастинг готовящегося фильма «Брат-3».

«Я вот еду на кастинг по Брату-3». Мне нужны интересные типажи. Будем прослушивать все роли. После пандемии я переосмыслил «Брат-3» и понял, что в главной роли буду снимать я. Я сначала не хотел, хотел стоять за камерой, руководить процессом. Конечно, я не единственный в стране остался, бандиты у нас, как были, так и есть, но они все стесняются, а я не стесняюсь. Тем более, мне есть, что рассказать. Я помню, как это все было. Помню эти перестрелки, у меня убили друга, в меня дважды стреляли. Я ничего не придумал. Я сыграю в этом «Брате», и не хуже будет. Будет много звезд, будет экшен», — рассказал шоумен.

По его словам, съемки будут проходить в Петербурге и Московской области.

«Я не претендую на лавры Балабанова и не заявляю, что я великий режиссер. Нет. Мне никогда не нравилась профессия режиссера, просто я могу поделиться своим жизненным опытом. Я расскажу историю о себе и о своих друзьях. Не гонюсь за рейтингами», — заключил Барецкий.

О своем желании снять «Брат 3» Стас Барецкий заявил еще в 2019-м году. Изначально предполагалось, что главную роль в картине исполнит Бари Алибасов. По сюжету фильма, девушка-киллер убивает всех значимых фигур шоу-бизнеса и охотится на «главного продюсера России». Режиссер также планировал привлечь к съемкам Никиту Джигурду, Сергея Шнурова, Ольгу Бузову и Вячеслава Дацика.

PR-директор фильма Вадим Горжанкин ранее сообщал, что «Брат-3» не будет продолжением известной всем истории. Готовящуюся картину он назвал новой версией, которая отразит дух нашего времени в стиле «Брат», «Брат-2» и «лихих 90-х».