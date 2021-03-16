«Тапочки» и портрет Собчак: вспоминаем творчество Васильевой, пока петербуржцы требуют убрать ее картины из Академии художеств

В Петербурге разгорелись страсти из-за творчества бывшей начальницы департамента Минобороны и фигурантки дела «Оборонсервиса» Евгении Васильевой. Студенты и преподаватели академии художеств обратились к ректору с требованием убрать ее картины из Научно-исследовательского музея академии. Пока горожане собирают подписи под петициями, вспоминаем, чем успела прославиться Васильева, пока находилась под домашним арестом.

Творчеством Евгения Васильева начала заниматься в 2012-м году после того, как стала фигуранткой уголовного дела. Она была задержана по обвинению в коррупции.

Она начала с картин – сперва, находясь под домашним арестом, освоила графику, затем – масло. Уже в 2014-м году она вступила в Международный художественный фонд. В том же году в московской галерее «Expo-88» состоялась ее персональная выставка «Цветы неволи». Два года спустя она даже пыталась подарить свои картину Русскому музею, но тот отказался принимать произведения.

Среди картин Васильевой есть портреты знаменитостей — самого Сердюкова, Ксении Собчак, Александра Лукашенко, Алексея Навального и других.

На одной живописи Васильева не остановилась. В 2014-м году она выпустила свой сборник стихов. Главной темой стихотворного творчества экс-чиновницы стала любовь.

«Ты меня обманул, ну за что и зачем? // Разве я виновата, обидела чем? // Ты за что меня пнул, пусть слегка, сапогом? // Или я не твоя и не твой это дом?», — писала Васильева.

Журналисты полагали, что ее творчество было адресовано бывшему министру обороны Анатолию Сердюкову. О свадьбе скандальной пары СМИ сообщали летом 2018-го года. В 2019-м году утверждалось, что они стали многодетными родителями – одного из детей родила суррогатная мать, еще двоих они усыновили.

По всей видимости, любовь вдохновляла Васильеву и на создание песен. На хит «Тапочки», посвященный, как решили СМИ, тому же Сердюкову, был выпущен клип. В песне есть слова: «Красненькие тапочки на меня глядят, ах какой ты миленький, ах какой закат».

Оставив дело «Оборонсервиса» позади, Васильева отучилась в магистратуре МГУ и Британской школы дизайна. С тех пор она провела не одну выставку. В 2020-м году она стала избранным почетным членом Российской академии художеств. Вице-президент Василий Церетели при этом назвал ее талантливым художником.

Напомним, что в 2015-м году Васильеву осудили за мошенничество и легализацию средств, которые были получены от продажи имущества предприятия «Оборонсервис», находящегося в подчинении Минобороны. Васильева была приговорена к пяти годам колонии, по УДО ее выпустили через месяц.

Под следствием был и экс-министр обороны Анатолий Сердюков, он попал под амнистию в связи с 20-летием Конституции России.