В Петербурге началось заседание ЗакСа – депутаты обсудят террасы и криптовалюту

В петербургском Мариинском дворце началось заседание Законодательного Собрания. Парламентарии готовятся рассмотреть в первом чтении несколько инициатив и выслушать отчет полиции.

Ожидается, что в окончательном, третьем, чтении депутаты поддержат изменения в Социальный кодекс и закон о градостроительной деятельности в части, которая касается плана земельного участка.

Продолжится рассмотрение изменений сразу в несколько законов Петербурга, касающихся работы уставного суда. Ранее парламентарии поддержали упразднение этого института с 1 июля этого года. Отмечалось, что это необходимо в связи с изменениями Конституции РФ. Сейчас решается вопрос о создании комиссии, которая займется упразднением Уставного суда Санкт-Петербурга.

Депутаты намерены обсудить меры поддержки рестораторов. Один из законопроектов предполагает разрешить им без проведения аукционов заключать договор на размещение нестационарного торгового объекта в сфере общественного питания, являющегося павильоном, специализированным или специально оборудованным для организации общественного питания (НТО). Такую меру хотят принять до конца 2023-го года.

При этом, чтобы заключить такой договор, НТО должен располагаться в местах, определенном схемой размещения нестационарных торговых объектов и находящихся на земельном участке, смежном с земельным участком под зданием, строением или сооружением, в помещениях которого располагается заведение общепита.

Впервые будет рассмотрена инициатива о поддержке физических лиц, занимающихся инновационной деятельность. В частности им могут быть предоставлены льготы по уплате налогов.

Кроме того, депутатам предстоит выслушать отчет о работе полиции в прошлом году. Его представит врио ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Баранов. Он расскажет о деятельности подразделений ведомства.