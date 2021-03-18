Мужчина пригрозил взорвать общежитие на Стачек, но дверь полиции открыть побоялся

Кировском районе Петербурга местный житель пригрозил взорвать один из жилых домов. Бомбу в здании полицейские так и не нашли.

Инцидент произошел в среду, 17 марта. В отдел полиции обратился 28-летний мужчина с заявлением о том, что намерен взорвать общежитие на проспекте Стачек, где он проживает.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, полицейские прибыли к месту проживания звонившего, однако задержать его не удалось. Дверь была заперта, на телефонные звонки мужчина не отвечал.

Правоохранители обыскали указанное здание и прилегающую территорию, но взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили. Эвакуация людей, к счастью, не потребовалась.

Установлено, что горожанин состоит на учете в городской психиатрической больнице №1 им. П. Кащенко Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полицейские искали бомбу в пункте выдачи заказов на Суворовском.