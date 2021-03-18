В Петербурге незнакомец в капюшоне пытался пробраться в Музей-квартиру Бродского

В Петербурге незнакомец в капюшоне пытался пробраться в Музей-квартиру Бродского
Полиция разыскивает преступника. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге полиция разыскивает неизвестного злоумышленника, пытавшегося обокрасть Музей-квартиру Иосифа Бродского в центре города.

Все произошло в ночь на 18 марта в квартире дома №24 по Литейному проспекту. По этому адресу находится Музей-квартира Бродского. Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и заметили, что некий мужчина в капюшоне и белых перчатках подошел к входной двери и начал ее осматривать. После этого он боком подошел к камере видеонаблюдения, чтобы не было видно его лица, закрыл объектив рукой и заклеил «глазок». Далее изображение обрывается.

По данным «Фонтанки», в музее ничего не пропало. Но помещение будет осмотрено еще раз, чтобы убедиться в этом окончательно. Полиция разбирается в произошедшем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина пригрозил взорвать общежитие на Стачек, но дверь полиции открыть побоялся.

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