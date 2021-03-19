Белый дом заявил, что Байден не жалеет о своих словах о Путине

Президент США Джо Байден не сожалеет о своих словах о президенте России Владимире Путине. Об этом рассказала представитель Белого дома Джен Псаки.
Пресс-секретарь дала ответ на вопрос от журналистов, не опасаются ли в Вашингтоне, что слова американского лидера могут привести к усилению напряженности между двумя странами в ситуации, когда отношения и так находятся на низком уровне.
Как сообщили «РИА Новости», Псаки считает, что Байден не намерен сдерживаться ни в словах, ни в поступках.
Напомним, Байден заявил, что Путин «ответит за вмешательство в выборы». Также СМИ сообщили, что Байден в разговоре с журналистами назвал президента России «убийцей».
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Путин предложил Байдену поговорить в прямом эфире.