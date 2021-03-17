Американская разведка обвинила Кремль в «очернении» Байдена на выборах президента

Разведка Соединенных Штатов обвинила РФ в поддержке кандидатуры Дональда Трампа и «очернении» Джо Байдена на президентских выборах прошлого года.

Как сообщает Reuters, доклад американской разведки с такой информацией будет опубликован 16 марта. В то же время в докладе говорится, что разведкой не зафиксированы попытки Москвы «получить доступ к американской избирательной инфраструктуре» в ходе выборов президента. Уточняется, что настойчивых усилий РФ в киберпространстве, направленных на получение доступа, не было выявлено, как это было в 2016 голу.

В тексте отмечается, что по поручению президента России Владимира Путина якобы были проведены операции по влиянию, направленные на дискредитацию кандидатуры Байдена, поддержку Трампа и подрыв общественного доверия к процессу выборов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в США опасаются «вакцинной дипломатии» России и Китая.