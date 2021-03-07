В США опасаются «вакцинной дипломатии» России и Китая

США выступают за передачу вакцин от COVID-19 в мире при помощи международных координационных механизмов. Фото: minzdrav.gov.ru

США выступают за передачу вакцин от COVID-19 в мире при помощи международных координационных механизмов. Фото: minzdrav.gov.ru

Россия и Китай используют поставки вакцин от коронавируса другим странам для решения своих дипломатических задач. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, информация об этом вызывает беспокойство Соединенных Штатов, которые выступают за передачу вакцин через международные координационные механизмы, например, COVAX.

Псаки отметила в ходе брифинга, что местные власти намерены активнее помогать с вакцинами другим странам после того, как выполнят задачу по иммунизации собственного населения

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, какой фактор снижает эффективность вакцин. Об этом рассказал главный инфекционист США.