Мексиканские ученые нашли древнейшую крылатую акулу

В Мексике нашли уцелевшую окаменелость акулы мелового возраста, отмечается, что она очень хорошо сохранилась. Исследование опубликовано в журнале Science.

Особенностью найденного животного являются его длинные грудные плавники, которые походят на крылья.

В ходе этого исследования стало ясно, что находка — это древнейший «крылатый» представитель пластиножаберных, который жил задолго до появления мант и орляковых скатов.

Акула имеет длину 1,65 метра при размахе крыльев 1,9 метра.

Ранее ученые думали, что крылья животного сформировались в результате разделения двух других видов рыб.

Однако новая находка заставила палеонтологов пересмотреть взгляд на эволюцию морских обитателей.

Исследователи говорят, что это животное было медлительным.

И их особенность была необходима им для фильтрования планктона.

Авторы проекта уверены, что находка свидетельствует о неожиданно раннем эволюционном эксперименте с появлением крылообразных плавников среди акул.

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