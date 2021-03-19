Мексиканские ученые нашли древнейшую крылатую акулу

Мексиканские ученые нашли древнейшую крылатую акулу
Ученые обнаружили древнюю акулу с крыльями. Фото: pixabay.com.

В Мексике нашли уцелевшую окаменелость акулы мелового возраста, отмечается, что она очень хорошо сохранилась. Исследование опубликовано в журнале Science.

Особенностью найденного животного являются его длинные грудные плавники, которые походят на крылья.

В ходе этого исследования стало ясно, что находка — это древнейший «крылатый» представитель пластиножаберных, который жил задолго до появления мант и орляковых скатов.

Акула имеет длину 1,65 метра при размахе крыльев 1,9 метра.

Ранее ученые думали, что крылья животного сформировались в результате разделения двух других видов рыб.

Однако новая находка заставила палеонтологов пересмотреть взгляд на эволюцию морских обитателей.

Исследователи говорят, что это животное было медлительным.

И их особенность была необходима им для фильтрования планктона.

Авторы проекта уверены, что находка свидетельствует о неожиданно раннем эволюционном эксперименте с появлением крылообразных плавников среди акул.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ученые-международники в Австралии впервые превратили клетки кожи в модель эмбриона человека.

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