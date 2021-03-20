Пуск ракеты «Союз» перенесли из-за проблем с электричеством на Байконуре

Пуск ракеты &#171;Союз&#187; перенесли из-за проблем с электричеством на Байконуре
"Союзу" предстоит доставить в космос 36 зарубежных спутников и два российских. Фото: Роскосмос

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур решили перенести на резервную дату — воскресенье, 21 марта. Причиной стали проблемы с электричеством.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, перед стартом специалисты зафиксировали скачок напряжения, поэтому руководство решило не рисковать и отложить пуск ракеты.

Резервное время старта останется таким же — пуск произойдет в 09:07 по московскому времени. Ракета, согласно планам «Роскосмоса», стартует с 31-й площадки космодрома. Ожидается, что через девять минут после старта разгонный блок «Фрегат» отделится от третьей ступени на суборбитальной траектории.

«Союзу» предстоит доставить в космос 36 зарубежных спутников и два российских.

Отметим, что ракету впервые покрасили в белый и синий цвета вместо традиционных оранжевого и серого.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роскосмос запускает телеканал «Первый космический».

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