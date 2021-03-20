Пуск ракеты «Союз» перенесли из-за проблем с электричеством на Байконуре

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур решили перенести на резервную дату — воскресенье, 21 марта. Причиной стали проблемы с электричеством.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, перед стартом специалисты зафиксировали скачок напряжения, поэтому руководство решило не рисковать и отложить пуск ракеты.
Резервное время старта останется таким же — пуск произойдет в 09:07 по московскому времени. Ракета, согласно планам «Роскосмоса», стартует с 31-й площадки космодрома. Ожидается, что через девять минут после старта разгонный блок «Фрегат» отделится от третьей ступени на суборбитальной траектории.
«Союзу» предстоит доставить в космос 36 зарубежных спутников и два российских.
Отметим, что ракету впервые покрасили в белый и синий цвета вместо традиционных оранжевого и серого.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роскосмос запускает телеканал «Первый космический».