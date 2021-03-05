Роскосмос запускает телеканал «Первый космический»

Роскосмос запускает телеканал &#171;Первый космический&#187;
Телеканал должен популярно рассказывать зрителям о космосе и новостях этой сферы. Фото: pixabay

В четверг, 4 марта, запустил вещание новый спутниковый телеканал «Первый космический». Его создатели — госкорпорация «Роскосмос» и телекомпания «Первый ТВЧ».

В сообщении «Роскосмоса» также отмечается, что стратегическим партнером проекта выступает мультиплатформенный оператор «Триколор». В эфире телеканала планируют транслировать новости космической отрасли, научно-популярные программы, посвященные Вселенной, тематические художественные и документальные фильмы, как отечественного и так и зарубежного производства.

Телеканал доступен владельцам спутникового или онлайн-телевидения. Напомним, что корпорация намеревалась запустить собственный канал на ТВ еще в 2016 году. До запуска «Роскосмос» располагал собственной студией, где создавались видеоролики для публикации на YouTube и сайте ведомства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России заморозили стройку первого частного космодрома.

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