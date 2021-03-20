Бывший игрок ЦСКА станет новым главным тренером армейцев

Московский ЦСКА согласовал с хорватским футболистом Ивицей Оличем его назначение на пост главного тренера команды, передает «Чемпионат.com» со ссылкой на два источника.

Как стало известно, Олич и ЦСКА уже обсуждают финальные детали соглашения.

Напомним, Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. За это время они вместе стали трехкратными чемпионами России и обладателем Кубка УЕФА.

Сейчас пост тренера армейцев занимает Виктор Гончаренко, он возглавляет ЦСКА с 2016 года.

Клуб идет на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В активе имеет 40 очков.

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