«Зенит» уволил администратора, забывшего форму футболистов

Руководство ФК «Зенит» уволило администратора и кит-менеджера Юрия Гусакова, который работал с командой на протяжении 16 лет. Он потерял должность после случая с забытой формой.

На официальном сайте сине-бело-голубых в разделе с администраторами пропал профиль Гусакова, указаны лишь Антон Костровский, Алексей Фролов и Бако Почоев.

Как сообщает «Спорт Экспресс», 8 марта петербургская команда прилетела на матч с «Рубином» без комплектов формы для футболистов. Чтобы решить ситуацию, клубу пришлось заказать дополнительный чартерный рейс в Казань. Форму успели привезти до начала матча, правда, победой «Зенита» встреча не закончилась.

Добавим, что в обязанности Гускова входили заказ, получение и выдача экипировки на каждую игру и тренировочные сборы спортсменов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Черчесов прокомментировал нереализованные пенальти Дзюбы в матчах «Зенита».