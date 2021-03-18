Черчесов прокомментировал нереализованные пенальти Дзюбы в матчах «Зенита»

Тренер отметил, что не разговаривал об этом с футболистом, но уже ищет ему замену.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не обсуждал с Артемом Дзюбой нереализованные пенальти в матчах «Зенита». Он отметил, что пока что думает, кто возьмет на себя эту ответственность в предстоящих встречах. Об этом пишет РИА Новости.

Черчесов знает, что Дзюба хочет взять «академическую паузу». Он не планирует переубеждать футболиста, поэтому думает, кто будет бить пенальти вместо Дзюбы.

Тренер добавил, что с каждым туром ЦСКА и «Зенит» показывают новый уровень игры. Он остался доволен «сине-бело-голубыми», несмотря на незабитый пенальти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» обыграл «ЦСКА» со счетом 2:3. Известно, что среди сине-бело-голубых голами отличились Артем Дзюба и Вендел дважды.