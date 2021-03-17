«Зенит» обыграл «ЦСК» со счетом 2:3

&#171;Зенит&#187; обыграл &#171;ЦСК&#187; со счетом 2:3
"Зенит" обыграл "ЦСК". Фото: ФК "Зенит".

Сегодня, 17 марта, в Москве на стадионе ВЭБ Арена состоялась встреча «Зенита» и «ЦСК». Она завершилась со счетом 2:3 в пользу петербургскогого футбольного клуба.

Известно, что среди сине-бело-голубых голами отличились Артем Дзюба и Вендел дважды.

Со стороны ЦСК по одному точному удару нанесли Хосе Саломон Рондон и Никола Влашич.

После 23 туров Российской Премьер Лиги гандикап «Зенита» составляет семь очков без учета игры ближайшего преследователя — «Спартака».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футболист петербургского «Зенита» Данила Прохина проведет в составе сочинской команды полтора года. Игрока отправили в «Сочи» набираться опыта для игр уже за основную команду из Северной столицы.

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