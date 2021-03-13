«Зенит» разгромил «Ахмат» со счетом 4:0

&#171;Зенит&#187; разгромил &#171;Ахмат&#187; со счетом 4:0
"Зенит" выиграл "Ахмат". Фото: twitter.com/zenit_spb

Соперники не смогли забить ни одного гола.

Сегодня, 13 марта, на «Газпром Арене» состоялась встреча «Зенита» и «Ахмата». Она завершилась со счетом 4:0 в пользу петербургского клуба.

Известно, что среди сине-бело-голубых голами отличились Караваев, Азмун, Дзюба и Мостовой. На трибунах, к слову, растянули баннер в честь 40-летия Ленинградского рок-клуба.

«Ждём победы над ЦСКА в Москве! А это уже будет практически чемпионство»,

— обсуждают матч в соцсетях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что капитан петербургского клуба МХЛ «Динамо» находится в реанимации из-за шайбы. За его жизнь борются врачи, подробности пока не разглашаются.

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