Капитан петербургского клуба МХЛ «Динамо» находится в реанимации из-за шайбы

За его жизнь борются врачи, подробности пока не разглашаются.

Защитник клуба Молодежной хоккейной лиги «Динамо» Тимур Файзутдинов оказался в реанимации после того, как в него во время матча угодила шайба. За его жизнь борются врачи, о чем сообщает ТАСС.

Инцидент, после которого хоккеиста госпитализировали, произошел 12 марта во время встречи «Динамо» с «Локо» из Ярославля. Матч завершился со счетом 5:1 в пользу соперников петербургского клуба.

«Сегодня в матче плей-офф Тимур в игровой ситуации поймал на себя шайбу. Сейчас он в реанимации и за его жизнь сражаются ярославские врачи»,

— говорится в сообщении пресс-службы.

Напоминаем, что Файзутдинов играет за «Динамо» последние пять лет. Он успел принять участие в 52 матчах и стать капитаном команды.

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