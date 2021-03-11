«Рома» обыграла «Шахтер» в матче Лиги Европы

В первом матчей 1/8 финала Лиги Европы «Рома» разгромила донецкий «Шахтер».

Матч прошел в итальянской столице на Олимпийском стадионе без зрителей и закончился разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

В составе победителей голы забили Лоренцо Пеллегрини, Стефан Эль-Шаарави и Джанлука Манчини. Гости не сумели забить ни одного мяча.

Следующий матч состоится 18 марта в Киеве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что соперником «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы станет загребское «Динамо» из Хорватии. Команды проведут две встречи в рамках плей-офф турнира.