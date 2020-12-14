«Краснодар» встретится с загребским «Динамо» в плей-офф Лиги Европы

Соперником «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы станет загребское «Динамо» из Хорватии. Команды проведут две встречи в рамках плей-офф турнира.

Данные об этом стали известны после жеребьевки в швейцарском Ньоне в понедельник, 14 декабря.

Отметим, что первый матч с «Динамо» российский клуб сыграет 18 февраля следующего года в Краснодаре. А вот второй поединок пройдет на выезде в Загребе. Игра назначена на 25 февраля 2021 года.

Напомним, что «Краснодар» попал в Лигу Европы после того, как занял третье место в группе в Лиге чемпионов. Команда не смогла зацепиться за первую и вторую строчку, уступив вакантные места в ЛЧ «Челси» и «Севильи». Также в группе еще был французский «Ренн», – команда заняла 4 место в квартете.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Краснодар» завершил групповой этап Лиги чемпионов ничейным результатом с «Челси».