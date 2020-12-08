«Краснодар» завершил групповой этап ЛЧ ничейным матчем с «Челси»

Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с лондонским «Челси» на выезде в рамках шестого тура Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.

За российский футбольный клуб отличился Реми Кабелла на 24-ой минуте, но лондонцы вернули счет в ничейный результат уже на 28-ой. Гол забил Жоржиньо. В итоге, данные цифры оказались решающими, именно с ними футболисты доиграли поединок.

Таким образом, «Краснодар» обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе E. А вот свой путь в Лиге чемпионов из данного квартета продолжат «Челси» и «Севилья».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» проиграл «Боруссии» в последнем матче Лиги чемпионов.

Петербургский «Зенит» закончил участие в европейском турнире, не одержав ни одной победы в шести матчах. Последний поединок завершился со счетом 1:2 в пользу дортмундской «Боруссии».