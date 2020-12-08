«Зенит» проиграл «Боруссии» в последнем матче Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» закончил участие в европейском турнире, не одержав ни одной победы в шести матчах. Последний поединок завершился со счетом 1:2 в пользу дортмундской «Боруссии».

Матч проходил в Петербурге на стадионе «Газпром арена» в рамках шестого тура Лиги чемпионов. Если команда из Северной столицы просто доигрывала турнир, то клуб из Германии решал турнирные задачи. Победа «Боруссии» позволила занять команде первое место в группе и выйти в плей-офф соревнований. «Зенит» же закончил европейскую компанию без побед, одержав только одну ничью из шести матчей. Остальные игры завершились поражением.

Отметим, что по ходу встречи «Зенит» мог выиграть матч. Сине-бело-голубые выигрывали после первого тайма со счетом 1:0. Гол за клуб из Северной столицы забил аргентинский нападающий Себастьян Дриусси на 16 минуте с передачи Алексея Сутормина.

Однако во втором тайме инициативу перехватили уже футболисты «Боруссии». За клуб из Германии отличились Лукаш Пищек на 58 минуте и бывший футболист «Зенита» Аксель Витсель на 78.

Напомним, что вместе с «Боруссией» из группы F в плей-офф турнира вышел итальянский «Лацио».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что игрок «Зенита» Азмун прокомментировал вылет «Зенита» из Лиги чемпионов.