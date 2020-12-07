Игрок «Зенита» Азмун прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун поделился своими впечатлениями об игре команды в главном европейском турнире – Лиге чемпионов.

В понедельник, 7 декабря, тренер сине-бело-голубых Сергей Семак и иранский футболист команды Сердар Азмун провели пресс-конференцию перед последним матчем в турнире с «Боруссией» 8 декабря. «Зенит» потерял все шансы на выход из группы матчем ранее, когда проиграл «Брюгге» со счетом 3:0.

«Получилось так, что мы не смогли выйти из группы. Надеюсь, в следующем году мы будем лучше готовы, и уверен, что выступим лучше. Так получилось, что в некоторых матчах немножко недонастроились. В любом случае мы будем стараться в следующем розыгрыше», – заявил Сердар Азмун.

Кроме этого, футболист поделился впечатлениями после прошедшего матча с «Уралом», где нападающему удалось забить 3 мяча.

«Что касается хет-трика в матче с «Уралом», для одного футболиста забить – очень важно. Месяц прошёл очень тяжело, без тренировок, но, к счастью, потихоньку набираю форму. Мы заработали три очка – это самое главное», – добавил Азмун на пресс-конференции, передает ФК «Зенит».

Напомним, что матч с дортмундской Боруссией пройдет 8 декабря на стадионе «Газпром Арена» в 20:55 по московскому времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Сердар Азмун стал лидером бомбардирской гонки чемпионата России.