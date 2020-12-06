Нападающий «Зенита» Азмун стал лидером гонки бомбардиров РПЛ

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун после матча 17-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги с «Уралом» вышел на первое место в гонке бомбардиров чемпионата.

В этом сезоне чемпионата России у форварда девять голов, два из них – с пенальти.

На втором месте находится Артем Дзюба с восемью голами, далее следуют нападающие «Спартака» Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе.

Напомним, 6 декабря «Зенит» разгромил «Урал» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу со счетом 5:1. Азмун оформил хет-трик оформил Азмун, голами отметились Артем Дзюба и Дуглас Сантос.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 35 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что несмотря на то, что в Санкт-Петербурге запретили проведение спортивных мероприятий в присутствии болельщиков, на трибунах не будет пусто. Поддержать «Зенит» смогут 1,7 тысяч человек.