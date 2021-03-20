На Приморском после ДТП упал столб: водители стоят в пробке

Информация о пострадавших в аварии не поступала. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Информация о пострадавших в аварии не поступала. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобилисты отмечают, что из-за инцидента приходится долго ждать, так что лучше объезжать место аварии.

На Приморском шоссе сегодня вечером, 20 марта, автомобиль по непонятной причине снес столб. Конструкция рухнула прямо на дорогу, перегородив путь машинам. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на полосе в сторону городу. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением машины и врезался в столб, после чего тот упал на дорогу. В результате образовалась большая пробка.

«Второй столб за сегодня»,

— пишет одна из пользовательниц.

«Колейности там нет! Не понимаю, почему там всегда столбы сшибают!»,

— пишет другой комментатор.

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге Chevrolet Cruze снес бетонный столб и ушёл в кювет.