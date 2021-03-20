В Петербурге Chevrolet Cruze снес бетонный столб и ушёл в кювет

Водитель снес столб и ушел в кювет на Лахтинском проспекте. Фото: скрин "ВКонтакте ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".

Водитель снес столб и ушел в кювет на Лахтинском проспекте. Фото: скрин "ВКонтакте ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".

В Петербурге на Лахтинском проспекте автомобиль Chevrolet Cruze снес бетонный столб линии электропередач и ушел в кювет. Об этом сообщает группа «ВКонтакте» ДТП и ЧП Санкт-Петербурга».

На место дорожно-транспортного происшествия уже приехали работники дорожной автоинспекции.

В комментариях люди сочувствуют водителю. Его машина сильно пострадала.

Скорой медицинской помощи на фотографиях не заметно.

На дороге около ДТП выставлены знаки аварийной остановки.

На данном участке дороги есть ограничение по скорости, участники группы «ВКонтакте» предполагают, что водитель ехал слишком быстро, отчего и перевернулся.

Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, что в Петербурге в феврале зафиксировано 314 ДТП. Притом 88% из них – из-за нарушений водителями ПДД. В них погибли 12 человек, а травмы получили более 350-ти.