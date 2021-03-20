Россиянам рассказали о болезнях, передающих от домашних животных

Животные могут быть опасны для здоровья человека. Фото: pixabay.com

Животные могут быть опасны для здоровья человека. Фото: pixabay.com

Граждан призвали внимательнее относиться к здоровью питомцев.

Врач-терапевт Тина Петровская заявила, что есть болезни, которые передаются людям от домашних животных. В связи с этим людям стоит внимательнее относиться не только к своему здоровью, но и здоровью питомцев. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Она отметила, что домашние животные являются «уникальным резервуаром» для бактерий, вирусов, простейших и гельминтов. Чаще всего от питомцев люди заражаются бешенством, лишаем, токсоплазмозом, сальмонеллезом, лептоспирозом и нейрортропным вирусом.

Петровская также посоветовала показать животное ветеринару в том случае, если неизвестны его предыдущие условия содержания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия в конце апреля представит вакцину от коронавируса для животных. Над созданием «Карнивак-Ков» трудились исследователи научного учреждения Россельхознадзора — Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).