Россия в конце апреля представит вакцину от коронавируса для животных

Россия в конце апреля представит вакцину от коронавируса для животных
Фото: pixabay

Специалисты Россельхознадзора разработали препарат против возбудителя COVID-19 для животных. Вакцина уже доступна для предзаказа.

По информации ведомственного издания «Ветеринария и жизнь» официальная презентация разработки состоится в конце апреля — 20 числа, сейчас препарат находится на стадии регистрации. Вакцина получила название «Карнивак-Ков» и предназначена для профилактики коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек.

Над созданием «Карнивак-Ков» трудились исследователи научного учреждения Россельхознадзора — Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области, как и в Петербурге заканчиваются запасы главной отечественной вакцины против коронавируса — «Спутника V». На данный момент в регионе имеется меньше 1,5 тысяч доз.

COVID-19 вакцина для животных вакцина от коронавируса пандемия Россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Конгрессмен из США посмеялся над Байденом из-за отказа пообщаться с Путиным
55 рыбака остались на отколовшейся льдине в Финском заливе
Погода в Петербурге в выходные: гололедица и метель
Украинские власти отказались полностью соблюдать прекращение огня в Донбассе
С 16 апреля: в Петербурге летние кафе начнут работать на две недели раньше
Дерипаска заявил, что повышение ключевой ставки ЦБ — это атака на ...
В Зеленогорске сосед сверху затопил петербуржца своей кровью
Зарубежных болельщиков не будет на Олимпиаде 2021 в Токио