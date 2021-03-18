Россия в конце апреля представит вакцину от коронавируса для животных

Специалисты Россельхознадзора разработали препарат против возбудителя COVID-19 для животных. Вакцина уже доступна для предзаказа.

По информации ведомственного издания «Ветеринария и жизнь» официальная презентация разработки состоится в конце апреля — 20 числа, сейчас препарат находится на стадии регистрации. Вакцина получила название «Карнивак-Ков» и предназначена для профилактики коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек.

Над созданием «Карнивак-Ков» трудились исследователи научного учреждения Россельхознадзора — Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области, как и в Петербурге заканчиваются запасы главной отечественной вакцины против коронавируса — «Спутника V». На данный момент в регионе имеется меньше 1,5 тысяч доз.