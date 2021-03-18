В Ленобласти признали дефицит вакцины «Спутник V»

Помимо ОАЭ, российскую вакцину одобрили в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане и Белоруссии. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Помимо ОАЭ, российскую вакцину одобрили в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане и Белоруссии. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

В Ленинградской области заканчиваются запасы вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Сроки ближайших поставок при этом неизвестны.

К настоящему моменту в 47-м регионе осталось около 1,4 тыс. доз вакцины.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона, запасы препарата для прививок от COVID-19 также заканчиваются в Мурманской и Вологодской областях.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за минувшие сутки в Ленобласти коронавирусом заразились еще 127 человек.