Петербуржец рассказал о задержании водителя на Беринга

Пока что непонятно, что стало причиной задержания. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Пока что непонятно, что стало причиной задержания. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Непонятно, что стало причиной, известно лишь, что на автомобилиста надели наручники и увезли в отделение.

Житель Санкт-Петербурга 20 марта стал свидетелем задержания водителя. Об этом он рассказал в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Беринга у дома 14/63. Там сотрудники правоохранительных органов «вытащили» из машины водителя и надели на него наручники. Свидетель удивился оперативности – весь процесса занял пару минут, после чего полицейские и задержанный словно испарились.

Подробности инцидента пока что неизвестны. Пользователи сошлись во мнении, что задержание было довольно жестким.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель, сбивший мальчика на Васильевском, ехал за вице-губернатором Княгининым. При этом водитель прошел необходимые экспертизы на наличие алкоголя или наркотиков в организме — все тесты были отрицательными.