Водитель, сбивший мальчика на Васильевском, ехал за вице-губернатором Княгининым

Водитель, сбивший мальчика на Васильевском, ехал за вице-губернатором Княгининым
Момент аварии попал на запись камер видеонаблюдения. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Утром 19 марта на Среднем проспекте Васильевского острова мужчина на Audi A8 сбил 11-летнего мальчика на самокате. Участником ДТП оказался водитель вице-губернатора Петербурга Владимира Княгинина.

Как рассказала пресс-секретарь чиновника, самого Княгинина в момент аварии в автомобиле не было, передает «Пятый канал». При этом водитель прошел необходимые экспертизы на наличие алкоголя или наркотиков в организме — все тесты были отрицательными, добавила представитель вице-губернатора.

К счастью, пострадавший мальчик отделался ушибом. Находившийся за рулем мужчина постоянно на связи с отцом сбитого ребенка, он предложил семье любую помощь, которая может понадобится. Пресс-секретарь подчеркнула, что водитель не сбегал с места происшествия, а сразу же оказывал содействие и врачам, и полиции, и пострадавшему.

Напомним, что вице-губернатор Владимир Княгинин контролирует деятельность комитетов по науке, труду и занятости, а также по делам Арктики. Кроме того, он курирует взаимодействие исполнительных органов государственной власти Петербурга с федеральными органами власти и органами власти субъектов РФ.

Ранее gazeta.spb.ru освещала подробности инцидента на Среднем проспекте.

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