Водитель Audi сбил школьника на Среднем проспекте ВО

Водитель Audi сбил школьника на Среднем проспекте ВО
Ребенок ехал по зебре. Фото: Pixabay

В Василеостровском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний ребенок. Его сбила машина госучреждения.

Дорожный инцидент произошел в четверг, 18 марта, около 8:20 на перекрестке Среднего проспекта и 16/17 линии Васильевского острова.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, 56-летний мужчина за рулем авто марки Audi А8 сбил 11-летнего мальчика, ученика пятого класса, который пересекал проезжую часть на самокате в зоне регулируемого пешеходного перехода. Какой при этом горел сигнал светофора, не установлено.

В результате столкновения мальчик получил закрытый перелом 1, 2, 3 плюсневых костей правой стопы. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Павловске водитель «ГАЗели» сбил ребенка на пешеходном переходе.

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