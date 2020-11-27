В Павловске водитель «ГАЗели» сбил ребенка на пешеходном переходе

Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчика доставили в больницу с повреждениями.

В пятницу вечером, 27 ноября, ребенок попал под колеса машины в городе Павловске на перекрестке Березовой и Мичурина. Инцидент произошел на пешеходном переходе примерно в 19:00. Водитель совершил наезд на ребенка. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП| Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Точные причины ДТП на данный момент неизвестны. Ребенок госпитализирован в больницу с повреждениями, степень тяжести которых устанавливается.

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