Петербуржцам обещают весну на следующей неделе

Петербуржцам обещают весну на следующей неделе
В город наконец приходит весна. Фото: pixabay

Через несколько дней температура воздуха составит плюс шесть градусов.

Жителям Санкт-Петербурга обещают прихода весны в ближайшее время. Об этом сегодня, 21 марта, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что теплеть начнет 23 марта. Воздух сможет прогреться до плюс шести градусов. Затем температура будет повышаться до девяти градусов, осадков при этом ожидается мало.

«Соскучились по теплу? Начинаем весну!»,

— написал специалист.

Напоминаем, что с Леусом согласен главный синоптик Петербурга Александр Колесов, который говорил о начале весны с 24 марта. Он заверил, что совсем скоро горожане смогут снять теплые вещи и насладиться прекрасной погодой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудники МЧС предупреждают петербургских школьников: ни шагу на лед.

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