Сотрудники МЧС предупреждают петербургских школьников: ни шагу на лед

Перед началом весенних каникул сотрудники МЧС по Петербургу напомнили школьникам о правилах безопасного поведения. Они раздали им памятки, предупредили, что выход на лед сейчас запрещен, рассказали, что делать в чрезвычайных ситуациях и как обезопасить себя от пожаров.

Открытый урок был проведен в школе 324 в Зеленогорске.

Весенние каникулы в радость детям, у них появляется много свободного времени. Но это и опасно: многие родители заняты работой, дети остаются без присмотра.

Напомним, в Петербурге «открылся» печальный сезон выпадения из-за недосмотра старших детей из окон. За последнюю неделю в городе было уже три случая — и все три смертельные. Погибли два мальчика и девочка. Так, девочка, оставленная без присмотра бабушкой, выпала из окна 13-го этажа на Туристской улице в Петербурге.