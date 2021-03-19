Счет жутким трагедиям открыт: с потеплением в Петербурге из окон выпало трое детей

Не успело в Петербург прийти тепло, как в Северной столице погибли сразу несколько детей – все малыши выпали из окон. Следственный комитет уже напомнил родителям, что москитные сетки не могут выдержать вес ребенка.

Первая трагедия произошла в Петербурге 13 марта. Трехлетний мальчик выпал из окна на Выборгской улице. Его не выдержала москитная сетка в квартире на шестом этаже. Малыша увезли в больницу в тяжелом состоянии. Он умер через несколько часов на руках у медиков от многочисленных травм.

Отец рассказал правоохранителям, что на Выборгской улице семья снимала квартиру. Он с женой находился на кухне, когда услышал крик детей, играющих в комнате (пара воспитывала троих). Уже в комнате он увидел открытое окно без москитной сетки.

Спустя три дня ребенок погиб на Мебельной улице, упав с седьмого этажа. Шестилетний мальчик, как оказалось, также забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Малыша пытались спасти медики, но он скончался на месте происшествия.

«По данным фактам проводятся доследственные проверки, по результатам которых будут приняты процессуальное решение», — отметили в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Следователи также призвали не оставлять детей без присмотра с открытыми окнами, особенно, если они оборудованы москитными сетками.

«Данные устройства не позволяют гарантировать безопасность ребенка от падений, они не выдерживают вес малышей и не являются для них препятствием», — заметили правоохранители.

Важно позаботиться и дополнительной защите окон, если в доме находятся маленькие дети. Как писала Gazeta.SPb, накануне, 18 марта, трагедия произошла на Туристской улице. Девочка, которой только в марте исполнилось пять лет, осталась с бабушкой в квартире на 13-м этаже. Когда пенсионерка отвлеклась, ребенок открыл окно. Девочка упала на козырек аптеки, которая находится в доме. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб ничего не смогли сделать – девочка погибла.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что мать девочки живет отдельно.

В сети появились жуткие кадры с места происшествия.

«У нас окна были открыты. Перед ударом женщина какая-то кричала: «зайди домой»», — написал одна из местных жительниц в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».