Третья волна и опасные последствия для детей: последние новости о коронавирусе в Петербурге

Петербуржцев каждый день проверяют на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Петербуржцев каждый день проверяют на коронавирус. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге по-прежнему сохраняется высокий риск новой волны коронавируса. Между тем, инфекция может грозить опасным осложнениями для детей.

О вероятности третьей волны заболеваемости коронавирусом петербуржцев предупредил Смольный. Межведомственный совет и городской комитет по здравоохранению призвали жителей Северной столицы, у которых нет медицинских противопоказаний к вакцинации, привиться от ковида.

К слову, ситуация с вакциной в Петербурге оказалась не самой простой. Около двух недель чиновники и депутаты говорили о дефиците препарата. Проблему на прошедших выходных должна была решить доставка новой вакцины в городе. О доставке комитет по здравоохранению пока так и не отчитался.

Пока в Петербурге ежедневный прирост заболевших сокращается. По состоянию на 21 марта, в городе зарегистрировали 881 заразившегося.

При этом в городе развернуто 6248 коек для коронавирусных больных. Из них свободны 1754. Помощь пациентам с коронавирусом оказывают в стационарах взрослой сети 15 больниц.

Для лечения детей, заразившихся коронавирусом, предусмотрены два стационара — больница имени Филатова и Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России.

Петербургские врачи отмечают: коронавирус несет опасные последствия для детей. Специалисты начинают сталкиваться с тем, что у маленьких пациентов выявляют поражения органов кроветворения, сердечно-сосудистой и нервной систем, желудочно-кишечного тракта. Дети страдают, в том числе от миокардитов, аритмии, проблем с желудком и кишечником.

Пока в петербургских школах закрытыми на карантин продолжают оставаться почти 20 классов. Сегодня на больничном находятся 233 ученика, что составляет всего 0,04% от общего количества школьников. Кроме того, болеют 107 учителей, то есть 0,32% от всех петербургских педагогов.