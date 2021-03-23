Как в Петербурге могут измениться меры поддержки блокадников

В Петербурге предлагают внести изменения в Социальный кодекс в части, которая касается поддержки блокадников. Предполагается, что граждан, которые смогут рассчитывать на доплату к пенсии, станет больше.

В 2019-м году в Петербурге приняли изменения в Социальный кодекс, которые ввели дополнительные меры поддержки для блокадников с 1 января 2020-го года. На них могли рассчитывать петербуржцы, которые проживали (родились) в Ленинграде во время блокады с 8 сентября 1941-го года по 27 января 1944 года. Меры поддержки распространялись на блокадников вне зависимости от количества дней проживания.

Новые меры предполагали, что блокадники ежемесячно начнут получать дополнительные 3 тысячи рублей. При наличии инвалидности граждане также могут рассчитывать на ежемесячную доплату к пенсии. Для инвалидов II группы эта сумма составляет пять тысяч рублей, 7,5 тысяч – для инвалидов II группы и 10 тысяч рублей – для инвалидов I группы.

Однако некоторые блокадники дополнительных выплат лишены. Дело в том, что общая площадь Ленинграда и пригородов, которые в то время входили в кольцо фашистской блокады, составляла около пяти тысяч «квадратов». Сейчас многие пригороды Ленинграда входят в состав территории Петербурга.

«Понятие «кольцо фашистской блокады» неразделимо и включает в себя территорию не только Ленинграда, но и Ленинградской области», — подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.

При этом с 1 января прошлого года из 2856 блокадников, которые обратились за мерами дополнительной поддержки, около 40 человек родились или проживали именно в Ленинградской области, территория которой входила в «блокадное кольцо».

Губернатор Петербурга, который является инициатором законопроекта, просит распространить меры поддержки и на таких граждан.

Определять принадлежность конкретной местности к территории кольца фашистской блокады будут по документам архивных фондов центрального государственного архива Петербурга – запросы туда будут посылать из районных администраций.

Деньги на такие изменения предусмотрены в бюджете на 2021-й год и плановый период 2022 и 2023 годов. Речь идет 134 млн рублей.

«Принятие проекта имеет глубокий социально-политический смысл и по достоинству будет оценено теми гражданами, которые в тяжелое время родились и проживали на территории Ленинграда и пригородов, находившейся в кольце фашистской блокады, а сегодня нуждаются в моральной и материальной поддержке», — заключается в пояснительной записке.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров предложил оборудовать экспозиции, посвященные блокаде Ленинграда, во всех учебных заведениях города.