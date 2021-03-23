Снежная копия Казанского собора появилась в центре Петербурга

Талантливые петербуржцы превратили кучу снега в произведение искусства — они слепили маленькую копию Казанского собора.

Миниатюра из снега достигает в высоту порядка одного метра. Снежный собор находится на Большой Конюшенной улице. Горожане слепили его из кучи снега, образовавшейся на бульваре. Петербуржцы делятся снимками нового Казанского собора в соцсетях.

Увидеть необычного двойника Казанского собора может любой желающий. Однако стоит поторопиться, ведь в Петербурге уже началось потепление. Синоптики прогнозируют стабильную плюсовую температуру в ближайшие несколько дней, а значит снежный собор долго не продержится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Петербурга вывезли почти 1,4 млн кубометров снега. Всего за зиму выпало более 183 см. С начала холодного сезона с городских дорог собрали и вывезли на»снежные» пункты почти 1,4 млн кубометров снега.